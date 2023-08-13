زيمبابوي تخزن 300 ألف قيراط من الماس وفقا لقيود جديدة

قام بنك الاحتياطي في زيمبابوي بتخزين 300 ألف قيراط من الماس وفقا لقواعد جديدة تلزم عمال المناجم دفع نصف عائداتهم باستخدام هذه السلعة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة صنداي ميل في زيمبابوي.

وقال محافظ البنك المركزي جون مانجوديا للصحيفة إن احتياطي الذهب يبلغ نحو 350 كيلوجراما أو نحو 20 مليون دولار أمريكي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن زيمبابوي فرضت قيودا العام الماضي تطلب من عمال المناجم دفع نصف عائداتهم للحكومة بالسلع التي يقومون باستخراجها، والباقي نقدا، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه زيمبابوي بناء احتياطيها من الموارد المعدنية.