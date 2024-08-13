أكدت الفنانة نيللي كريم، أنها لا تشعر بالقلق من العمل مع المخرجين الجدد، بل على العكس؛ تحبذ العمل معهم نظرًا لحماسهم ورغبتهم في تقديم أعمال مميزة، قائلة: «كلنا كنا في يوم من الأيام جداد، كل واحد مننا كان ليه أول مرة يقف أمام الكاميرا أو يخرج أو يشتغل مسرح».

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، على هامش كواليس مسرحية السندباد، أنها تحب خوض التجارب الجديدة والعمل مع وجوه جديدة في مشاريع مختلفة.

وأشارت إلى أنها انتهت من تصوير فيلمها الجديد «هابي بيرث داي»، مضيفة أن موعد عرضه يعود لشركة الإنتاج.

وكشفت نيللي، عن قصة الفيلم التي تدور حول أم مطلقة لديها ابنة تعيش مع والداتها التي تخدمها عاملة منزلية لديها هي الأخرى ابنة في عمر ابنتها، مضيفة أن الفيلم يلقي الضوء على علاقة الصداقة التي نشأت بين ابنتها وابنة الخادمة.

وأكدت أن فكرة الفيلم جديدة ومختلفة، وذات طابع خاص، مشيرة إلى أنها تختار أعمالها بناءً على مزاجها ورغبتها. قائلة: «أنا شخص مزاجنجي ومودي جدًا وأحيانا بكون مش عايزة اشتغل».

وذكرت أنها قدمت جميع أنواع الأعمال الفنية، من تراجيديا وكوميديا إلى تاريخي وصعيدي، وحتى الأعمال التي تتناول قضايا السجن والإدمان.