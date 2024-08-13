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الزمالك يعلن تعاقده مع كريم هنداوي

محمد زاهر
نشر في: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 4:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 4:13 م

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

ووقع كريم هنداوي على عقود انضمامه لنادي الزمالك، عقب الجلسة التي جمعته بالكابتن هشام نصر نائب رئيس النادي، ونيرة الأحمر ورامي نصوحي، عضوي مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ويأتي التعاقد مع كريم هنداوي، في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك، التي تهدف إلى تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة، والحفاظ على أبرز النجوم لحصد المزيد من الألقاب في الفترة القادمة.


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