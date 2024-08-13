انقطاع إمدادات المياه عن الآلاف في مدينة بشمالي ألمانيا

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تعرضت شبكة المياه في مدينة فيلهلمسهافن في شمالي ألمانيا اليوم الثلاثاء لعطل كبير أثر على أكثر من 45 ألف منزل خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت شركة "جيه إي دبليو" للمياه إنها أصلحت الأضرار الأولية، لكن لم يتضح بعد متى ستعود إمدادات المياه بالكامل في المدينة الساحلية.

وأضافت الشركة أنه "سيجري استعادة الضغط المعتاد للمياه خلال الليل". وكان ن سبب العطل هو تلف أنابيب المياه الذي حدث أثناء أعمال البناء الجارية.

وطلبت سلطات المدينة من السكان الامتناع عن استخدام غسالات الملابس والصحون ورشاشات الحديقة، ناصحة إياهم باستخدام المياه المتبقية في الشبكة باعتدال .