شركة النفط الفنزويلية تؤكد حدوث تسرب نفطي قرب مجمع للتكرير

أكدت شركة النفط الحكومية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه) يوم السبت حدوث تسرب نفطي من خط أنابيب للنفط والغاز إلى الكاريبي قرب أكبر مركز لتكرير النفط في البلاد ولكنها قالت إنها بدأت عمليات الإصلاح والتنظيف.

وذكر بيان للشركة إنه تم اكتشاف هذا التسرب في منطقة جولفيت دو كورو في ولاية فالكون خلال تفقد جوي. وأضاف أنه على الرغم من هذا التسرب فإنها تضمن مواصلة توريد النفط لمجمع باراجوانا لتكرير النفط والذي يضم مصفاتي أمواي وكاردون.

وشهدت أمواي وكاردون انقطاعات متعددة في السنوات الأخيرة تنحي المعارضة باللوم فيها على سوء الإدارة وعدم وجود صيانة.

وتضررت فنزويلا من عقوبات أمريكية أدت إلى تفاقم نقص حاد في الوقود وقد أعلنت الحكومة الفنزويلية يوم الجمعة مبادرة جديدة لتوزيع الوقود وقالت إنها تخطط لإقامة مشروعات تكرير جديدة دون أن تذكر تفاصيل.