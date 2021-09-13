تعرف على أسعار العملات في ختام تعاملات اليوم

تباينت أسعار صرف العملات بالبنوك المصرية فى نهاية تعاملات اليوم الإثنين، حيث ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري قرشا واحدا ليسجل 15.66 جنيه للشراء، فيما استقر سعر البيع عند 15.75 جنيه.

فيما تراجع سعر صرف اليورو 4 قروش ليسجل 18.44 جنيه للشراء، وبنحو 5 قروش لسعر البيع ليسجل 18.56 جنيه، وتراجع الجنيه الإسترليني قرش ليسجل نحو 21.66 جنيه للشراء و21.80 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، فيماتراجع الدينار الكويتي 6 قروش ليسجل 52.00 جنيه للشراء، وبنحو 3 قروش لسعر البيع ليسجل 52.46 جنيه.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، فيما تراجع سعر صرف اليورو قرش ليسجل 18.40 جنيه للشراء واستقر سعر البيع عند 18.59 جنيه، كما استقر الجنيه الإسترليني ليسجل 21.58 جنيه للشراء، فيما تراجع سعر البيع بنحو 6 قروش ليسجل 21.79 جنيه.

واستقر الريال السعودي ليسجل 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع، واستقر سعر الدينار الكويتي ليسجل 49.37 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف اليورو ليسجل 18.41 جنيه للشراء، و 18.59 جنيه للبيع، واستقر الجنيه الإسترليني ليسجل 21.58 جنيه للشراء، و21.79 جنيه للبيع.

واستقر الريال السعودي ليسجل 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع، واستقر سعر الدينار الكويتي ليسجل 49.42 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.