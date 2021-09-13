روسيا تدرس إرسال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان في المستقبل القريب

أعلن المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لأفغانستان زامير كابولوف، أن بلاده تدرس إمكانية إرسال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن تلك المساعدات ستشمل مواد غذائية وأدوية.



وقال كابولوف، في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك اليوم الاثنين، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك خطط لمساعدة أفغانستان في المستقبل القريب: "بالفعل هذا صحيح، نحن ندرس إمكانية إرسال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان في المستقبل القريب، العمل جار على هذا الأمر في الوقت الراهن"، مشيرا إلى أن موسكو تعتزم إرسال مواد غذائية وأدوية إلى كابول.