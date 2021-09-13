 روسيا تدرس إرسال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان في المستقبل القريب - بوابة الشروق
الإثنين 13 سبتمبر 2021 2:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

روسيا تدرس إرسال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان في المستقبل القريب

أ ش أ
نشر في: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 1:51 م | آخر تحديث: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 1:51 م
أعلن المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لأفغانستان زامير كابولوف، أن بلاده تدرس إمكانية إرسال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن تلك المساعدات ستشمل مواد غذائية وأدوية.

وقال كابولوف، في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك اليوم الاثنين، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك خطط لمساعدة أفغانستان في المستقبل القريب: "بالفعل هذا صحيح، نحن ندرس إمكانية إرسال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان في المستقبل القريب، العمل جار على هذا الأمر في الوقت الراهن"، مشيرا إلى أن موسكو تعتزم إرسال مواد غذائية وأدوية إلى كابول.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك