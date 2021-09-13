بوتين يقوم بزيارة رسمية لطاجيكستان بعد غد

أعلنت وزارة الخارجية الطاجيكية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة رسمية إلى طاجيكستان بعد غد الأربعاء، تلبية لدعوة من رئيس الدولة إمام علي رحمن.



وأوضحت الخارجية الطاجيكية، وفقا لما أورده موقع آسيا بلس الطاجيكي، أن الرئيسين سيجريان محادثات وجها لوجه في دوشنبه بشكل موسع، وبمشاركة مجموعة من الوفود، مشيرة إلى أنه من المخطط أن تسفر هذه المفاوضات عن التوقيع على أكثر من 20 وثيقة جديدة من شأنها أن تسهم في زيادة تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية والتحالف الطاجيكي الروسي.



كما سيشارك رئيسا طاجيكستان وروسيا في حفل افتتاحي افتراضي لخمس مدارس لتعليم اللغة الروسية في مدن: دوشنبه وخجند وكولاب وبختار وتورسونزاده.