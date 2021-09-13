الأهلي يهزم الاتصالات في بطولة منطقة القاهرة لكرة السلة

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي الفوز على حساب نظيره فريق المصرية للإتصالات، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة منطقة القاهرة.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين قبل أن تنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 69-59.

ودفع الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني، بالعناصر الأساسية بعد عودته من منتخب مصر بالإضافة إلى عدد من العناصر الشابة في اللقاء، إلى جانب تدوير اللعب ومنح الفرصة أمام الجميع للمشاركة في المباريات.

وكان الفريق قد حقق الفوز على مصر للبترول في الجولة الأولى بنتيجة 67-45 ثم على طلائع الجيش بنتيجة 64-61 في الجولة الثانية.