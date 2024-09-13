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أعلنت لجنة الكرة بنادي غزل المحلة برئاسة وليد خليل، التعاقد مع أحمد حكم مدافع سموحة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد بالدوري الممتاز.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله إلى نادي غزل المحلة، لمدة لموسم واحد على سبيل الإعارة بنية الشراء.

حضر توقيع العقود كلا من: وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم،. تامر خليل نائب رئيس النادي، وائل حبيب مدير إدارة التخطيط والتعاقدات، وعمر سعد مدير شؤون اللاعبين.

وتعاقد غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الجارية مع كل من: «ثنائي لافيينا «محمد أسامة، حازم أبوسنة»، الإيفواري موري توريه، محمد عصام لاعب سموحة، أحمد العربي حارس مرمى المقاولون العرب، محمد حمدي زكي مهاجم أسوان، حميدو عبدول ظهير أيسر ميدياما الغاني، حسام جريشة لاعب المصري البورسعيدي، عامر عامر، وأحمد النفراوي حارس مرمى بتروجت».

كما نجحت لكرة القدم بغزل المحلة في تمديد التعاقد مع نجمي الفريق عبده يحيى وعمرو الجزار.