شارك أكرم توفيق في فوز فريقه الشمال على نظيره العربي بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على ملعب البيت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري القطري لموسم 2025-2026.

تواجد أكرم توفيق في التشكيل الأساسي لفريق الشمال، وقدم أداءً جيدًا قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

وسجل أهداف الشمال كل من محمد ناصر المناعي (هدفين) في الدقيقتين 32 و68، وبغداد بونجاح من ركلة جزاء في الدقيقة 64، بينما جاءت أهداف العربي عن طريق يزن النعيمات في الدقيقة 46 وجوردان فيريتو في الدقيقة 74.

بهذا الانتصار، رفع الشمال رصيده إلى 12 نقطة محققًا العلامة الكاملة من أربع مباريات، ليواصل تصدره جدول ترتيب الدوري القطري، في حين تجمد رصيد العربي عند 4 نقاط في المركز الثامن، بعد فشله في مواصلة نتائجه الإيجابية.