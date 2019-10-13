الجيش اليمني يعلن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين بمعارك بمحافظة صعدة

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية مساء اليوم الأحد، سقوط قتلى وجرحى في صفوف جماعة أنصار الله الحوثية، بمحافظة صعدة، شمالي اليمن.

وقال موقع الجيش "سبتمر نت"، "إن عددا من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بينهم قيادات ميدانية بارزة قتلوا في كمين محكم نفذه رجال الجيش الوطني، في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة".

وأوضح الموقع، أن قوات الجيش استدرجت مجموعة كبيرة من عناصر الميليشيا الحوثية إلى جبال "الجبادي"، و"نايف"، و"رمدان"، ثم باغتتهم بهجوم مفاجئ.

وأسفر الكمين، حسب ما افاد موقع الجيش "عن مصرع عدد من عناصر الميليشيا الحوثية بينهم مشرف ما تسمى بالعمليات الحربية في مديرية باقم، أبو حمزة الحوثي، والقياديان أبو طارق الوجيه، عبدالملك السفياني، بالإضافة إلى جرح عشرات آخرين".

وأشار الموقع إلى أن رجال الجيش مسنودين بقوات التحالف، احبطوا محاولة تسلل ميليشيا الحوثي، في المديرية ذاتها، "وكبدتها خسائر كبيرة في العدد والعدة".

ولم يصدر الحوثيون اي تعليق حول هذه الخسائر حتى الان.