وزير التعليم يفجر مفاجأة حول وضع صورة محمد رمضان على غلاف كتاب مدرسي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه تفاجأ بصورة أرسلت للوزارة زُعم فيها وضع صورة الفنان محمد رمضان على غلاف كتاب الصف الثالث الابتدائي، منوهًا إلى أن مواقع التواصل كانت مشتعلة بالتعليقات وكلها سلبية.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الأربعاء، أن رواد تلك المواقع تساءلوا كيف تضع وزارة التعليم صورة أحد الممثلين والفنانين على كتاب الدولة، معربًا عن تعجبه من تلك الأسئلة.

وأشار إلى أن الوزارة طرحت الكتاب منذ العام ما قبل الماضي، متابعًا: «الكتاب موجود في يد الأهالي ويمكن الاطلاع عليه أونلاين على موقع الوزارة، والصورة من كتاب خارجي لا نعلم عنه شيئًا».

وتعجب وزير التعليم، من سبب عدم تحقق رواد مواقع التواصل الاجتماعي مما يرون، مضيفًا: «الكتاب ده مش بتاعنا، كل يوم نجد صورة على تلك المواقع والناس تتناقل الأمور السلبية وتجد سعادة في التعبير عن الغضب والاستياء».

وتسببت صورة للفنان محمد رمضان في كتاب يخص منهج اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي، في ضجّة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كتبت ولي أمر طالب منشورا عبر صفحتها على فيس بوك، أعربت فيه عن غضبها الشديد من الاستعانة بصورة لمحمد رمضان وتقديمه للأطفال كـ«قدوة».