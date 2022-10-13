بريطانيا تعتزم إرسال صواريخ مضادة للطائرات إلى أوكرانيا

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قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن المملكة المتحدة سترسل صواريخ مضادة للطائرة إلى أوكرانيا لمساعدتها على الدفاع عن أجوائها ضد الهجمات الروسية.

وذكرت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء، اليوم الخميس، أن صواريخ "أمرام" هي أول صواريخ تمنحها بريطانيا لأوكرانيا ، قادرة على إسقاط صواريخ كروز.

وذكرت بي إيه ميديا أنه يؤمل أن تساعد صواريخ الدفاع الجوي الجديدة في حماية البنية التحتية الأوكرانية، بعدما شنت موسكو موجة من الهجمات القاتلة بالصواريخ والطائرات المسيرة على المدن ومحطات الطاقة في البلاد هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنه سيتم تسليم صورايخ "أمرام" خلال الأسابيع القادمة، لتستخدم مع أنظمة الدفاع الجوي "ناسامس" التي تعهدت الولايات المتحدة بتقديمها.

وتتضمن أحدث مجموعة من المعدات البريطانية أيضا المئات من صواريخ الدفاع الجوي الأخرى والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى 18 من مدافع هاوتزر.

وقال وزير الدفاع والاس: "الضربات الروسية العشوائية الأخيرة على مناطق مدنية في أوكرانيا تستدعي المزيد من الدعم لأولئك الذين يسعون للدفاع عن أمتهم. لذا وافقت اليوم بتزويد أوكرانيا بصواريخ أمرام المضادة للطائرات".

وأضاف: "هذه الأسلحة ستساعد أوكرانيا في الدفاع عن أجوائها من الهجمات وتعزز دفاعها الصاروخي الشامل إلى جانب منظومة ناسامس الأمريكية."

وكان وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) ناقشوا تقديم دعم إضافي لأوكرانيا أمس الأربعاء في بروكسل. ومن المقرر إجراء المزيد من المحادثات اليوم.