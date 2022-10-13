ضبط 200 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر و4000 لتر سولار بوادي النطرون

أعلنت محافظة البحيرة فى بيان اليوم، عن جهودها لتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة؛ لمكافحة الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالاشتراك مع مباحث التموين حملة بقيادة مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية على الأسواق بمركز وادي النطرون، أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ4000 لتر سولار داخل محطة تمويل وقود قبل البيع بالسوق السوداء.

كما تمكنت الحملة من ضبط 200 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر، 1300 كيلو زيت زيتون معبأ بدون علامات تجارية، وتحرر محضرين لبدالين تموين لغلقهم المحال الخاصة بهم أثناء فترات العمل الرسمية، ومحضر استخدام أسطوانة غاز منزلية في غير الغرض المخصص لها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.