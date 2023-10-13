سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 مباراة منتخب موزمبيق مع أنجولا في لقاء ودي، أقيم في ملعب بلدية ألبوفيرا في البرتغال.

وشهد اللقاء مشاركة أجوستينيو مابولولو هداف الدوري المصري مع الاتحاد السكندري بشكل أساسي مع منتخب أنجولا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين، وفي الدقيقة 70 تقدم منتخب موزمبيق بالهدف الأول سجله فيصل بانجال، وسجل جيلسون دالا هدف تعادل أنجولا في الدقيقة 84.

وسيلتقي منتخب موزمبيق وديا يوم الإثنين المقبل مع نيجيريا.

يذكر أن منتخب مصر سيفتتح مشواره في بطولة أمم إفريقيا 2023 بلقاء موزمبيق لحساب المجموعة الثانية من المسابقة.

ويتواجد منتخب مصر على رأس مجموعة تضم موزمبيق وكاب فيردي وغانا.