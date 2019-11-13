راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان التونسي

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تم انتخاب رئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي، رئيسًا للبرلمان التونسي المنتخب لمدة الـ5 سنوات المقبلة.
وفاز رئيس الحركة بـ 123 صوتًا من بين 217 في أولى جلسات البرلمان اليوم الأربعاء.