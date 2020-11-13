رئيس البرلمان العربي يعزي ملك البحرين في وفاة رئيس الوزراء

بعث السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي برقية تعزية للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الراحل بمملكة البحرين .

وقال العسومي،إن الأمير خليفة كرّس حياته خدمةً لمملكة البحرين وشعبها الكريم، وستظل إنجازاته ومسيرة عطائه شاهدة على تاريخه الوطني المُشرِّف الذي أكسبه المحبة في قلوب جميع البحرينيين .

وثمَّن رئيس البرلمان العربي في برقيته الجهود المخلصة التي بذلها الفقيد من أجل تنفيذ المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والذي أحدث طفرة تنموية كبيرة تشهدها مملكة البحرين في كافة المجالات.

واختتم رئيس البرلمان العربي برقيته بالدعاء للمولى عز وجل بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ملك مملكة البحرين وولي العهد والأسرة الحاكمة والشعب البحريني الصبر والسلوان .

س.ع