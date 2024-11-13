ممثلة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: إسرائيل سلبت كرامة سكان غزة وأحرقتهم أحياء

قالت ممثلة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، إن الأوضاع في قطاع غزة كارثية.

وأضافت في إحاطة قدمتها خلال جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في غزة: «منذ أكتوبر 2023، قدمنا 16 إحاطة على الأقل أمام مجلس الأمن، أدنا فيها الموت والدمار ونزع صفة الإنسانية عن المدنيين في غزة الذين هجروا من منازلهم وسلبوا إحساسهم بالكرامة، واضطروا أن يروا أفراد أسرهم يحرقون ويقتلون وهم أحياء».

وتابعت: «الأطفال في غزة كتبت على أذرعهم طفل مجروح لم ينج أحد من أسرته»، متسائلة: «ما هذا التمييز الذي يحدث؟ ما هي التدابير التي تتخذ إذا تدمر أكثر من 70% من المساكن المدنية؟ وتدمرت أغلبية غزة».

وأشارت إلى أن «السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء، انقطعت بالكامل تقريبا، وأدى كل ذلك إلى التجويع، والمجاعة على الأرجح اليوم.. ونحن نشهد على أعمال تذكرنا بأخطر الجرائم الدولية».

وأضافت أن الهجوم الذي بدأته إسرائيل على شمال غزة الشهر الماضي هو «نسخة مكثفة متطرفة ومتسارعة لأهوال العام الماضي».

ولفتت إلى أن «الملاجئ والمنازل والمدارس حرقت وقصفت حتى تدمرت بالكامل»، موضحة أن «أسرا كثيرة ما زالت جثثها تحت الأنقاض؛ لأن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول الوقود لأجهزة الحفر، وتمنع الاستجابة الأولية من الوصول للضحايا».