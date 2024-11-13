يحيي الفنان مدحت صالح ومي فاروق حفلاً غنائيًا في المتحف المصري الكبير، بعنوان "سواح" لتكريم العندليب عبد الحليم حافظ، يوم ٥ ديسمبر المقبل، حيث يشهد الحفل تقديم أشهر أغاني العندليب. ويقام الحفل تحت رعاية وزارة الثقافة وشركة RMC العالمية.

ويُقام الحفل احتفاءً بالعندليب عبد الحليم حافظ، تحت عنوان «سواح»، لتقديم أجمل ما غنى العندليب طوال مشواره الفني الكبير، وتقديرًا للنجاح الذي وصل صداه إلى جميع أنحاء العالم. وقد أثرت أغانيه في وجدان المصريين والعرب حتى اليوم، ولا تزال تُردد عبر الأجيال. ويشمل برنامج الحفل عددًا من أشهر أعمال العندليب التي تعاون فيها مع كبار الملحنين، مثل "أهواك" و"زي الهوى" و"جبار".

وصرح أحمد عبيد، المؤسس والعضو المنتدب لشركة RMC Worldwide للاستشارات والتسويق: "يعد حفل تكريم العندليب عبد الحليم حافظ بمثابة رحلة إلى العصر الذهبي للفن المصري الأصيل، والحفاظ على الإرث الفني لكبار الفنانين في مصر والعالم العربي".

وأضاف: "يأتي هذا الحفل في إطار جهود RMC لتنظيم الفعاليات الفنية والثقافية في الأماكن الأثرية والتاريخية المميزة في مصر، وتعزيز دور القوى الناعمة المصرية في الترويج للسياحة المصرية عالميًا، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الوجهات السياحية الفريدة في مصر، مما يعزز الصورة الذهنية عن مصر ويعمل على نمو السياحة الفنية والثقافية."

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من الفعاليات والحفلات التي نظمتها RMC مؤخرًا، والتي لاقت نجاحًا جماهيريًا واسعًا. وكان آخرها حفل مغنية الأوبرا المصرية العالمية السوبرانو فاطمة سعيد في قصر عابدين، بقيادة المايسترو نادر عباسي، والذي حقق نجاحًا باهرًا بحضور أكثر من 2700 شخص من جميع أنحاء العالم.