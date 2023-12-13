لبنان: القوات الإسرائيلية تطلق النار باتجاه أودية متاخمة للخط الأزرق في أطراف بلدة طربيخا

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم الأربعاء، بأنه "قرابة الساعة السادسة والنصف صباحا أطلقت القوات الإسرائيلية من مواقعها المحاذية لبلدة عيتا الشعب رشقات نارية من أسلحة ثقيلة في اتجاه الأودية المجاورة المتاخمة للخط الازرق في أطراف بلدة طربيخا اللبنانية".

وأضافت الوكالة اللبنانية أن "الطيران الحربي المعادي أغار ليلا على كفركلا وسط البلدة، وأطلق العدو الليل الفائت القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مجرى نهر الليطاني واستمر الطيران الاستطلاعي المعادي بالتحليق فوق قرى قضاء صور والساحل البحري حتى صباح اليوم".

وتابعت الوكالة اللبناينة أنه "في مدينة صور شددت إدارة وحدة مكافحة الكواراث الطبيعة وخلية الأزمة في اتحاد بلديات قضاء صور على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياته تجاه تأمين الاحتياجات الضرورية للنازحين الذين يزداد عددهم يوما بعد يوم كما أن الاحتياجات تزداد بسبب حلول فصل الشتاء".

من جهة أخرى، أوضحت غرفة عمليات جمعية كشافة الرسالة الإسلامية (الدفاع المدني) أن وحدة الإنقاذ قامت بإزالة الركام والدمار من مخلفات القصف المعادي الذي أغلق عددا من الطرق في القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الازرق.