ماذا قدم بايدن في مرحلة البطة العرجاء؟

مع بقاء أقل من 40 يومًا على انتهاء ولايته، دخل الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميًا مرحلة "البطة العرجاء" في رئاسته - وهي الفترة الزمنية بين الإدارات عندما يتضاءل نفوذ الرئيس وقدرته على تشكيل السياسة بينما يستعد خليفته لتولي منصبه.

ما هي مرحلة البطة العرجاء؟

يصبح الرئيس الأمريكي، في ولايته الثانية (والأخيرة بسبب حد الفترتين)، "بطة عرجاء" بعد انتخابات نوفمبر في عامه الأخير ويظل كذلك حتى يتم تنصيب خليفته في 20 يناير.

خلال هذه الفترة، قد يواجه الرئيس صعوبة في تمرير تشريعات كبيرة أو اتخاذ قرارات مؤثرة، حيث يتضاءل نفوذه السياسي.

وفي الكونجرس، يُعتبر المشرعون الذين خسروا إعادة انتخابهم أو اختاروا عدم الترشح مجددًا "بطًا عرجاء". ومع ذلك، يستمرون في المشاركة في الأنشطة التشريعية حتى يؤدي الكونغرس الجديد القسم في يناير التالي.

ما الذي قدمه بايدن في هذه المرحلة؟

سمحت الولايات المتحدة مؤخرًا باستخدام صواريخ طويلة المدى لضرب أهداف داخل روسيا، وقررت إدارة بايدن السماح لمقاولي الدفاع الأمريكيين بالعمل في أوكرانيا لإصلاح أنظمة الدفاع والطائرات.

وخصص البنتاجون 7.1 مليار دولار من المعدات والأسلحة، و2 مليار دولار لعقود طويلة الأجل.

أعلنت وزارة النقل عن منح بقيمة 3.4 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية بتمويل من قانون البنية التحتية لعام 2021. تم تخصيص نحو 570 مليار دولار لآلاف المشاريع لتحسين السكك الحديدية والموانئ والطرق. وأكد بوتيجيج أهمية الاستفادة الجيدة من الأموال التي خصصها الكونجرس.

يسعى الديمقراطيون في مجلس الشيوخ لتأكيد مرشحي بايدن القضائيين قبل فقدانهم السيطرة على المجلس.

هناك 16 مرشحًا معلقًا و45 شاغرًا قضائيًا في المحاكم الفيدرالية، وأكد المجلس 214 مرشحًا من بايدن مقارنة بـ234 في ولاية ترامب الأولى.

تخصص إدارة بايدن مليارات الدولارات لمشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية لدعم أجندتها المناخية.

تعهد ترامب بإلغاء الأموال غير المصروفة من قانون خفض التضخم لعام 2022.

وافقت الإدارة على مشاريع لطاقة الرياح في ماريلاند ونيوجيرسي ومنحت وزارة الطاقة أكثر من 3 مليارات دولار لدعم تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.

ويوم الخميس 12 ديسمبر 2024، أصدر الرئيس جو بايدن عفوًا وتخفيفًا للأحكام عن نحو 1500 شخص، في أكبر قرار من نوعه ليوم واحد، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. شمل العفو أفرادًا كانوا قيد الإقامة المنزلية خلال جائحة كورونا و39 آخرين أدينوا بجرائم غير عنيفة مثل حيازة الماريجوانا.

يأتي هذا بعد أسبوعين من إصدار بايدن عفوًا غير مشروط عن نجله هانتر بايدن، المدان بحيازة سلاح والتهرب الضريبي، مما أثار انتقادات واسعة من الديمقراطيين والجمهوريين. وأكد البيت الأبيض أن هذه القرارات تعكس التزام بايدن بإعادة توحيد العائلات وتعزيز المجتمعات وإعادة دمج الأفراد.

يمنح الدستور الأمريكي الرئيس سلطة العفو عن الجرائم الفيدرالية أو تخفيف العقوبات دون منح عفو كامل