رفع 167 طن مخلفات من قرى وأحياء المنيا استعدادا للاحتفالات برأس السنة

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بمواصلة حملات النظافة لتوفير بيئة صحية للمواطنين، ومنعًا لانتشار الأمراض والأوبئة، مع الاهتمام بنظافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين استعدادًا للاحتفالات بالمناسبات الدينية ورأس السنة الجديدة.

وطالب عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، رؤساء المجالس المحلية والأحياء بمتابعة أعمال النظافة في القرى والأحياء، مثل بني محمد سلطان، بني أحمد الغربية، دمشير، حي وسط المدينة، ونزلة حسين، لضمان تقديم مستوى عالٍ من النظافة والحفاظ على جمال "عروس الصعيد" المنيا.

وأعلن قسم البيئة عن رفع 167 طنًا من التراكمات والمخلفات من شوارع القرى وأماكن التجمعات، بما في ذلك محيط الكنائس، وتفريغ صناديق القمامة بشكل دوري للحد من انتشار الأمراض. كما تم تنظيف كورنيش النيل في حي وسط المدينة، إضافة إلى شوارع وأروقة الحي، مع نقل المخلفات للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتحرر 15 إنذارًا متنوعًا بين إشغالات وبيئة، وذلك لضمان خلق بيئة صحية ونظيفة والوقاية من الأمراض.