عبد العاطي: مصر ترفض الانتهاكات الإسرائيلية وتدعم العملية السياسية في سوريا



شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، في الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين مصر والصين، التي عُقدت برئاسة وزير الخارجية ونظيره الصيني "وانج يي" في بكين.

تأتي هذه المشاركة في إطار أول زيارة رسمية للوزير عبد العاطي إلى الصين، تنفيذاً لما توافق عليه الرئيسان عبد الفتاح السيسي وشي جينبينج خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس السيسي إلى بكين في مايو الماضي، واحتفالاً بمرور 10 سنوات على تدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وبعام الصداقة المصرية-الصينية.

وصرح السفير تميم خلاف، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الحوار تناول العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلدين، وما حققته من تطور ملحوظ في مختلف المجالات.

وأبرز الجانبان مساهمة الشركات الصينية في مشاريع تنموية كبرى في مصر، مثل حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتشييد القطار الكهربائي، إلى جانب تنامي الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وزيادة التدفقات السياحية الصينية إلى مصر، إضافة إلى التعاون الثقافي والتعليمي. ووجه الوزير عبد العاطي دعوة لنظيره الصيني لزيارة مصر العام المقبل لعقد اللجنة الحكومية المشتركة.

على الصعيد الإقليمي والدولي، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، والعمل على تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة.

كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكد عبد العاطي دعم مصر للعملية السياسية الشاملة ورفض الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية.

وفيما يخص التعاون الدولي، ناقش الوزيران تعزيز العمل المشترك في المنظمات الأممية، مشددين على ضرورة إصلاح المؤسسات الدولية لتحقيق عدالة أكبر وتمثيل أوسع للدول النامية، مع التأكيد على احترام مبادئ القانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.