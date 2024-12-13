مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: مصر جاهزة لتكون مركزا تجاريا عالميا

ثمن الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوروبية التي شملت النرويج والدنمارك وأيرلندا، واصفا التوقيت بالـ «بالغ للأهمية»، في ظل منطقة مضطربة بالصراعات.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «المهم» المذاع عبر شاشة «TEN» أن الدول الثلاث التي زارها الرئيس تتمتع بمزايا اقتصادية كبيرة، فالدنمارك، على سبيل المثال تمتلك شركة «ميرسك»، أكبر شركة شحن بحري في العالم، ورائدة في مجال الطاقة الجديدة بفضل طواحين الهواء، كما أنها تضم أكبر شركة منتجة للأنسولين عالميًا.

وذكر أن النرويج تتميز بامتلاكها أكبر صندوق سيادي استثماري في العالم بحجم تريليوني دولار، وتشتهر بتصدير المأكولات البحرية لجميع أنحاء العالم، في حين أن أيرلندا من أكبر مصدري البرمجيات في العالم، مشددا أنها ستكون شريكا مثاليا لمصر في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وأوضح أن جولة الرئيس تحمل رسالة للعالم مفادها أن مصر، بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وشبكة طرق وموانئ حديثة أنشئت على مدار 10 سنوات؛ أصبحت جاهزة للشراكة مع الصناديق الاستثمارية الكبرى لتصبح مركزا تجاريا وبوابة لإفريقيا والشرق الأوسط.

ونوه أن مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ساهمت في وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية؛ لتصبح من أكبر منتجي الهيدروجين الأخضر في العالم، مؤكدا أن ترويج الرئيس السيسي للاستثمار لدى قادة وزعماء الدول؛ بداية ضخمة ومبشرة لحل مسألة الترويج التي لم تكن بالقدر المستحق للاستثمار في مصر.