المبعوث الأممي إلى اليمن: يجب إلغاء قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس، إن تشكيل الحكومة وعودتها إلى اليمن علامة هامة لتنفيذ اتفاقية الرياض وتحقيق استقرار الدولة، متوجهًا بالشكر للرئيس عبدربه منصور هادي والأطراف والمكونات التي دعمت وساهمت في العملية.



وأشاد جريفيثش، في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول اليمن، مساء الخميس، بتوسط المملكة العربية السعودية بنجاح لتشكيل الحكومة الجديدة، معربًا عن قلقه من تأثير قرار الولايات المتحدة تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية.



ونوه إلى أنه يخشى أن يؤثر القرار سلبًا على الجهود لجمع الأطراف، متتابعًا: «نتمنى وضوح الأمور بخصوص الإعفاءات والتصاريح التي تمكننا من أداء الواجب».



وأكد أنه يستمر في التواصل مع كل الأطراف - حتى مع الحوثيين - حتى نهاية النزاع في اليمن، قائلًا إن الأمر لا يقارن بالتداعيات الإنسانية التي تترتب على تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.



ولفت إلى أن قرار الولايات المتحدة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية سيؤدي إلى حدوث مجاعة في اليمن، مشددًا على أن «القرار يجب أن يلغى لأسباب إنسانية في أقرب وقت».