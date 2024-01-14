محافظ أسيوط يوجه بإنقاذ سيدة مسنة مفقودة تحت أنقاض منزل منهار في أبنوب

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يتابع حادث انهيار منزل مكون من طابقين في جزيرة العقب، التابعة لمركز بأبنوب، موجهًا قوات الحماية المدنية والإنقاذ والإسعاف بسرعة إنقاذ سيدة مفقودة من تحت الإنقاض.

وتلقى محافظ أسيوط، إخطارًا من مركز سيطرة الطوارئ وغرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد انهيار منزل مكون من طابقين بجزيرة العقب بمركز أبنوب ووجود سيدة مسنة تحت الأنقاض جارٍ انقاذها.

وأصدر المحافظ، تكليفاته للسكرتير العام والأجهزة التنفيذية بتفقد موقع المنزل المنهار وتوجيه الحماية المدنية والإسعاف، وفريق الإغاثة التابع للتضامن بسرعة إنقاذ السيدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما انتقل إلى موقع الحادث اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بعدد 3 سيارات حماية مدنية وسيارتي إسعاف وسيارات الحملة الميكانيكية بالمركز لرفع الأنقاض، والبحث عن سيدة مسنة وفريق الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، بحضور خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة ابنوب ونوابه ومعدات الحملة الميكانيكية، وتم فرض طوق أمني حول المنزل وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لإنقاذ سيدة مسنة من تحت الأنقاض.

وأمر المحافظ، تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز أبنوب ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل، وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة، حفاظًا على أرواح قاطنيها، وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات، ومتابعة إنقاذ السيدة من أسفل الأنقاض.