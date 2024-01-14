البرهان يستعرض مع مبعوث أممي الأوضاع في السودان

أطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمطان العمامرة، على ما قامت به المليشيا من انتهاكات وفظائع ضد الدولة ومؤسساتها والبنى التحتية وضد ممتلكات المواطنين وتهجيرهم وإذلالهم.

وقدم البرهان للمبعوث الأممي خلال لقائهما في بورتسودان، شرحاً وافياً للتطورات التي حدثت بالبلاد فى مرحلة ما قبل الحرب وأثناءها وما بعدها، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأكد التزام الحكومة بالتحول الديمقراطى والفترة الانتقالية التى تنتهى بالانتخابات العامة.

واستعرض رئيس مجلس السيادة مخرجات منبر جدة ومبادرات دول الجوار والهيئة الحكومية للتنمية/إيجاد/ رغم التدخلات الإقليمية والدولية فى نتائج القمة الأخيرة.

من جانبه، أعرب العمامرة عن تفاؤله بإمكانية تحقيق السلام والاستقرار وإنهاء الحرب فى السودان وعودة الحياة إلى طبيعتها بتضافر جهود السودانيين والحريصين على مصلحة السودان، مبيناً أنه أجرى مشاورات خلال هذه الزيارة مع عدد من المسئولين وشرائح المجتمع المدني.

وأضاف أن هذه اللقاءات أسهمت كثيرا في إطلاعه على حقائق الأوضاع بالسودان وعلى وجهة النظر الرسمية السودانية تجاه بعض المبادرات الرامية للحل السلمي وإطلاق عملية سلام تؤدي للحل المنشود، الذي يسمح للشعب السوداني باستعادة الحياة الكريمة في ظل دولة مستقلة ذات سيادة تؤدي دورها في القارة الأفريقية والعالم العربي والساحة الدولية.

وتابع: "خرجت من هذا اللقاء مع رئيس المجلس السيادي مزوداً بمعلومات دقيقة ومفيدة حول موقف الدولة السودانية تجاه عدد من الملفات"، مؤكداً أنه سيعمل جاهدا مع كل الأطراف لبلورة الدور الإيجابي للأمم المتحدة في هذا الصدد.

ويشهد السودان قتالا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023.