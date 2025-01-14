رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يعلن إعادة التفاوض على خطة مثيرة للجدل لرفع سن التقاعد إلى 64 عاما

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرانسوا بايرو إعادة التفاوض على خطة مثيرة للجدل لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما .

وفي أول خطاب له أمام المشرعين في الجمعية الوطنية، قال بايرو: "لقد اخترت إعادة هذا الموضوع إلى جدول الأعمال، مع الشركاء، لفترة قصيرة وفي ظل ظروف شفافة".

وتعهد بايرو بالسعي إلى "مسار جديد للإصلاح، دون أي معتقدات أو محرمات، ولا حتى سن التقاعد"، طالما تم توفير التمويل للتغييرات.

كانت خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما احتجاجات حاشدة استمرت عدة أشهر من يناير إلى يونيو 2023 وألحقت ضررا بقيادته.

ويتطلب التشريع، الذي بدأ تنفيذه تدريجيا، من العمل لمدة 43 عامًا للحصول على معاش تقاعدي كامل.