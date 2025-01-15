أبرم العراق والمملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة وتعاون واسعة النطاق بشأن التجارة والتعاون الاقتصادي والاستراتيجي، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأعلن رئيسا الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونظيره البريطاني كير ستارمر، في بيان على هامش زيارة السوداني للندن، أن العراق وبريطانيا اتفقا على حزمة تجارية تصل قيمتها إلى 12.3 مليار جنيه إسترليني ووقعا على بيان مشترك حول العلاقات الدفاعية والأمنية الاستراتيجية الثنائية.

كما أشار البيان، إلى أن رئيسي الوزراء وقعا البيان المشترك حول العلاقات الدفاعية والأمنية الاستراتيجية الثنائية "الذي يضع الأساس لحقبة جديدة في التعاون الأمني".

ووفقا للبيان، تشمل الحزمة مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني للربط البيني لشبكة الكهرباء بين العراق والسعودية باستخدام "أنظمة نقل الطاقة البريطانية الصنع"، إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل قاعدة القيادة الجوية العراقية بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني.

ويرافق السوداني خلال زيارته الحالية لبريطانيا نحو 70 من رجال الأعمال العراقيين الذين يبحثون فرصا استثمارية مع 24 شركة بريطانية في القطاع الخاص.