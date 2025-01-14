إصابة 4 اشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية بالعياط

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أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب دراجة نارية "تروسيكل" بالطريق السريع نطاق مركز العياط جنوب الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين خلال سير دراجة نارية "تروسيكل" اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب الدراجة، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.