السعودية وإيطاليا توقعان مذكرة تفاهم ثنائي في مجال أمن الطاقة

بحث الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، اليوم الثلاثاء، مع جيلبرتو بيكيتو فراتين وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، الذي يزور السعودية حاليا، آفاق التعاون في مجالات الطاقة المختلفة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وفي ختام الاجتماع، وقّع الجانبان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وتركز مذكرة التفاهم على مجالات حيوية تشمل تحولات وأمن الطاقة، والطاقة المتجددة، والربط الكهربائي، وكفاءة الطاقة، والطاقة الحرارية الأرضية، إلى جانب الحد من انبعاثات الميثان، وتعزيز حلول تخزين الطاقة والبترول والغاز والوقود التقليدي والانتقالي.

كما تتناول المذكرة تعزيز استقرار وموثوقية أسواق البترول والغاز الطبيعي وتقليل التقلبات فيها، وتحسين أمن إمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد.