أين وصلت محادثات صفقة تبادل الأسرى الجارية في قطر؟

قال متحدث باسم الخارجية القطرية، إنهم وصلوا المراحل النهائية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أن المفاوضات متواصلة في الدوحة و"نأمل أن تكلل بخفض نقاط الاختلاف بين الجانبين، وأن نحصل على أخبار جيدة".

وبحسب وكالة معا الفلسطينية، فإن المحادثات الجارية في الدوحة بشأن غزة "مثمرة وإيجابية وتركز على التفاصيل الأخيرة"، معرباً عن تقديرهم لدعم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن ومبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب لإنجاح محادثات الدوحة.

وأوضح المتحدث أنهم سلموا مسودات الاتفاق للطرفين، قائلا: "لا نخوض في تفاصيل ما يجري".

وأكد المتحدث تجاوز العقبات الرئيسية في الخلافات بين الطرفين بشأن الاتفاق، مؤكدا أنه "عندما نعلن عن الاتفاق سيتم الإعلان عن بدء تنفيذ وقف إطلاق النار".

وذكر أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيكون بعد وقت قصير جدا من التوصل إليه"، وأن "هناك تفاصيل عالقة بين الطرفين الجزء الأكبر منها يرتبط بالتنفيذ".