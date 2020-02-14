إيتو: السوبر كان احتفالا إفريقيا مميزا على أرض المونديال

أعرب الكاميروني السابق صامويل إيتو، سفير اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطري، عن سعادته بإقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي، بطل دوري أبطال إفريقيا 2019، والزمالك المصري ، بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019 في العاصمة القطرية الدوحة للعام الثاني على التوالي.

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر، اليوم الجمعة، عقب فوزه على الترجي التونسي 3-1.

وقال إيتو في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "مباراة السوبر الأفريقي بالدوحة كانت احتفالًا حقيقيًا ،عطفًا على أن الترجي والزمالك من أكبر الأندية في القارة السمراء ولديهما تاريخ جميل وحافل بالألقاب والبطولات وبالمناسبة أهنيء الناديان على كل ما يبذلانه من جهود لكي يظلان بالقمة".

وصرح النجم الكاميروني قائلا :"كأفارقة نحن مسرورون جدًا بأن مباراة كأس السوبر الإفريقي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة التي سوف تستضيف بعد عامين نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وبالمناسبة أتوجه بالتهنئة إلى دولة قطر على موافقتها إقامة هذا الحدث الكروي الإفريقي على أرضها لمدة ثلاثة أعوام متتالية ونحن مسرورون دائما بالعودة إلى هنا".

وقال أيضا إن الجماهير الغفيرة التي تواجدت بالملعب خلقت أجواء جميلة جدا وأسهمت في جعل العرض الكروي المقدم جميلا وممتعا.

وشدد إيتو على أن دولة قطر جاهزة من جميع النواحي والأصعدة والمستويات لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.

وتابع :"فخر لي أن أكون سفيرا لمونديال قطر 2022 وأن أمثل هذا البلد الجميل وأتحدث عنه و أتمكن من قول الحقيقة عنه عكس ما كان الآخرون يريدون منا أن نعتقده وهذا هو الجميل في الأمر".

وأكد ايتو :"إذا كانت كأس العالم سوف تنطلق غدا فإن دولة قطر جاهزة لهذا الحدث الكبير لأنها قطعت أشواطا متقدمة جدا في تجهيز البنية التحتية وبناء المنشآت الرياضية كما أن الملاعب التي سوف تقام عليها مباريات البطولة العالمية جاهزة مسبقا وهي طبعا ملاعب رائعة ولدينا كل ما يحتاج إليه بلد سوف ينظم كأس العالم ولكن لايزال أمامنا عامين على انطلاقتها".