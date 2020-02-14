كمبوديا: السماح لـ260 راكبا بمغادرة سفينة «ويستردام» السياحية

أعلنت السلطات في كمبوديا، اليوم الجمعة، أنه تم السماح لنحو 260 شخصا بمغادرة سفينة سياحية فاخرة رفضت دول آسيوية عديدة السماح لها بالرسو بسبب مخاوف من إصابة ركابها بفيروس كورونا الجديد.

وأثبتت جميع الفحوصات التي أجراها مسؤولو الصحة في كمبوديا على حوالي 20 راكبا على متن السفينة "ويستردام" التابعة لشركة /هولاند أمريكا لاين/ عدم إصابة أي منهم بالفيروس القاتل.

وفي صباح اليوم الجمعة ، تم السماح للمجموعة الأولى من الركاب بمغادرة السفينة التي رست في ميناء مدينة سيهانوكفيل الساحلية في وقت متأخر من أمس الخميس.

وقال خيانج فييروم، المتحدث باسم الحكومة الإقليمية، إن هذه المجموعة من الركاب توجهت بعد ذلك إلى العاصمة الكمبودية بنوم بنه قبل مواصلة السفر.

وأضاف فيروم أنه من المتوقع سفر نحو 150 شخصًا آخرين من مدينة سيهانوكفيل إلى كوالالمبور بعد ظهر يوم الجمعة.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة في كمبوديا أور فاندين إنه تم فحص حوالي 70 إلى 80 شخصًا في كمبوديا، من بينهم 20 شخصًا على متن السفينة السياحية، منذ 10 يناير، للكشف عما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا الجديد.

وأضافت المتحدثة أن الاختبارات أثبتت إصابة مواطن صيني بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تعافى وغادر البلاد.

وأوضحت فاندين أن عدد المواطنين في كمبوديا الذين خضعوا لفحوصات للكشف عن الفيروس يقدر ما بين 11 إلى 20 شخصا، بينما كان الباقون أجانب، معظمهم من الصين، التي ظهر فيها هذا الوباء.

وأصيب عشرات الآلاف من الأشخاص في الصين بفيروس كورونا الجديد، الذي أودى كذلك بحياة أكثر من 1300، وانتشر في حوالي 24 دولة.

ورحب رئيس وزراء كمبوديا هون سن، الذي يحكم البلاد منذ 35 عامًا ، بإنزال الركاب من على متن السفينة السياحية.

وقال سين إنه على الرغم من عدم إصابة أي شخص من الأشخاص العشرين الذين خضعوا للفحص للكشف عن الفيروس، فإنه سيسمح لأي شخص مصاب بالفيروس على متن السفينة بدخول البلاد "بأسرع ما يمكن" لتلقي العلاج.

وتابع ريئس الوزراء قائلا: "ليس لدينا ثروة كبيرة مثل الدول الغنية ولكن لدينا تعاطف لإنقاذ أولئك المحاصرين على متن السفينة".

وقال وفد الاتحاد الأوروبي في كمبوديا في بيان إن هناك 260 مواطنا أوروبيا يمثلون 20 دولة من بين ركاب السفينة البالغ عددهم 257ر2.

ورست السفينة في ميناء سيهانوكفيل الكمبودي في وقت متأخر من يوم الخميس بعد أن رفضت الفلبين وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند في وقت سابق رسوها بسبب مخاوف لا أساس لها من أن الأشخاص الذين على متنها ربما أصيبوا بالسلالة الجديدة من الفيروس.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية هذه الأسبوع اسم كوفيد-19 كاسم جديد للمرض، في الوقت الذي استمرت فيه دول في فرض قيود على السفر تهدف إلى الحد من تفشي الفيروس.