حكومة كولومبيا تمهل حزب فارك حتى 31 يوليو لتسليم ممتلكاته

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أمهلت الحكومة الكولومبية حزب فارك المنبثق عن منظمة العصابات اليسارية لما كان يعرف بالقوات المسلحة الثورية الكولومبية حتى 31 يوليو المقبل لتسليم جميع ممتلكاته وأصوله.

أعلن ذلك عدد من وسائل الإعلام ا لكولومبية استنادا إلى حكومة البلاد.

وكانت هذه الجماعة المتمردة السابقة التزمت خلال إبرام اتفاق السلام بينها وبين الحكومة في العاصمة الكوبية هافانا بتقديم حوالي 500 مليار بيزو (ما يوازي 135 مليون يورو) لتعويض ضحايا اعتداءاتهم.

وقالت التقارير إن إيمليو أرشيلا مستشار الرئيس لشؤون الاستقرار وتوطيد السلام في كولومبيا قال: "حصلنا من خلال ذلك على ثلاثة مليارات بيزو كمبلغ أولي".

وأضاف أرشيلا إنه في حال ضيعت فارك هذه المهلة فإن مؤسسة "العدالة الانتقالية من أجل السلام" ستقرر مسؤولية أعضاء حزب فارك الفردية عن ذلك.

وكان الصراع الداخلي في كولومبيا بين القوات المسلحة وجماعات العصابات اليسارية والقوات اليمينية شبه العسكرية أودى بحياة 220 ألف شخص وتشريد ملايين آخرين.

كانت فارك والحكومة الكولومبية أنهيتا هذه الحرب الأهلية التي استمرت عقودا بتوقيع اتفاقية سلام في ختام عام 2016.

وتضطلع العدالة الانتقالية بتسوية آثار الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية.

وتعتزم قوات فارك مستقبلا أن تظهر كحزب سياسي يحمل أهدافا مثل التوزيع العادل للأرض بين السكان.