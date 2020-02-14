الخطوط الجوية الإسكندنافية والفنلندية تمددان تعليق الطيران إلى بر الصين الرئيسي

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مددت شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس) تعليق رحلاتها إلى بكين وشنغهاي حتى نهاية مارس، وعزت ذلك إلى تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين.

وقالت الشركة اليوم الجمعة إن هذه الخطوة ستستمر حتى 29 مارس.

وعرضت الشركة على الركاب استرداد قيمة التذاكر كما سمحت لهم بتغيير مواعيد حجز الرحلات. وتنظم الشركة 12 رحلة أسبوعية منتظمة من المدينتين الصينيتين وإليهما.

وستواصل الخطوط الجوية الاسكندنافية في الوقت الحالي تسيير رحلاتها الخمس أسبوعيا إلى هونج كونج. وذكرت الشركة أنه سيتم السماح للركاب المسافرين إلى هونج كونج أو منها أو عبرها بتغيير موعد حجزهم أو طلب استرداد قيمة التذكرة.

وعلى ذات الصعيد، مددت شركة الخطوط الجوية الفنلندية "فين إير" تعليق رحلاتها إلى بكين وشنغهاي حتى 28 مارس، وفقا لما أعلنته الشركة اليوم الجمعة.

وسيتم تخفيض رحلات "فين إير" إلى هونج كونج من رحلتين إلى رحلة يوميا خلال الفترة بين الأول و28 مارس.