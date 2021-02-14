متحدث الوزراء: الامتحانات هي آلية التقييم والأبحاث وسيلة مستبعدة تماما

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الامتحانات هي آلية التقييم، مستبعدًا الأبحاث كوسيلة تقييم، كما أنها ليست مطروحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON E»، مساء السبت، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم سيعلن غدًا خلال مؤتمر صحفي الجداول الدراسية الخاصة بالامتحانات وآلية إجرائها،

وعن عملية التطعيم بقاحات كورونا، تابع: «سنستكمل تطعيم الباقي من الأطقم الطبية لأنهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا، كما أن البدء بتطعيم كبار السن مرتبط بوصول الجرعة الكبيرة»، مشيرًا إلى استقبال مصر لشحنة تتراوح من 5 إلى 8 ملايين جرعة من حصة مصر من التحالف الدولي والتي تقدر بنحو 40 مليون جرعة، خلال النصف الثاني من فبراير الجاري.

وأوضح أن حصول باقي المواطنين على لقاحات كورونا سيكون من خلال التقديم على الموقع الرسمي لوزارة الصحة، ذاكرًا أن الحصول على جرعات لقاح كورونا في التحالف الدولي سيساهم في التوسع استهداف أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن من التطعيم.

وذكر أن التحالف الدولي يوفر اللقاحات الحاصلة على الاستخدام الطارئ ومنها لقاح أسترازينكا المرشح في هذه الصدد،

وعلق على ما تم تداوله بشأن عدم صلاحية لقاح أسترازينكا لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، قالًا: «لدينا اللجان العلمية والتقييم، وهناك دراسات آخرى تؤكد فعاليته في هذه الفئة العمرية، ولدينا الكفاءات العلمية التي ستحسم هذا الأمر وربما يخصص اللقاح لمن تقل أعمارهم عن 65 عاما».