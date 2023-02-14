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الإمارات والسودان يبحثان فرص تعزيز التعاون والعمل المشترك

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 7:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 7:04 م
استقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والذي وصل اليوم إلى أبوظبي في زيارة عمل إلى الدولة.

وبحسب ما نشرته وكالة لأنباء الإماراتية «وام»، مساء الثلاثاء، رحب «بن زايد» - خلال اللقاء الذي جري في مجلس قصر البحر في أبوظبي – بزيارة الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى دولة الإمارات، معرباً عن تمنياته للسودان وشعبه الشقيق تحقيق الاستقرار والوفاق والسلام.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والفريق أول عبد الفتاح البرهان خلال اللقاء، العلاقات الأخوية وفرص تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والسودان في مختلف المجالات؛ بما يخدم أهداف التنمية وتطلعات البلدين.

وأطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الرئيس الإماراتي على مستجدات الأوضاع والعملية السياسية في السودان الشقيق.

وأكد في هذا السياق، دعم دولة الإمارات مختلف الجهود والمبادرات التي تصب في صالح الشعب السوداني، على صعيد الوحدة والبناء والتنمية، والتأسيس لمرحلة جديدة ينعم خلالها السودان بالاستقرار والازدهار.

من جانبه، عبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عن شكره وتقدير لمواقف دولة الإمارات التاريخية الأصيلة، ومبادراتها الداعمة للسودان وشعبه، في مختلف الظروف والمراحل.

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