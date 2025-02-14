قنا: مصرع شاب في مشاجرة بقرية أبو دياب بسبب حد أرض زراعية

شهدت قرية أبو دياب غرب، التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، مشاجرة بين أفراد عائلتين، أسفرت عن مقتل شاب بطلق ناري، بسبب خلافات على حد أرض زراعية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا بالحادث، فانتقلت على الفور قوات الشرطة إلى موقع المشاجرة، وتم فرض كردون أمني حول القرية، لمنع تجدد الاشتباكات أو وقوع إصابات أخرى.

وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بعد تصاعد الخلاف بين أفراد العائلتين على حدود قطعة أرض زراعية، ما أدى إلى استخدام الأسلحة النارية ومقتل شاب "د.ه"، 35 سنة.

تم نقل الجثة إلى مستشفى دشنا المركزي، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين في الواقعة، وتم ضبط عدد من المشتبه بهم من أفراد العائلتين.