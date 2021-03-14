بابا الفاتيكان يدعو إلى إعادة بناء النسيج الاجتماعي في سوريا

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الأحد إلى "إلقاء الأسلحة" في سوريا و"إعادة بناء النسيج الاجتماعي" في الذكرى العاشرة لاندلاع الحرب الدامية في هذا البلد.



وقال البابا - خلال قداس الأحد في ساحة القديس بطرس وفقا لقناة (فرانس 24) -"أجدد دعوتي لأطراف النزاع لإظهار حسن نية وإعطاء بصيص أمل للشعب المنهك".



وأضاف "آمل أيضا في تعهد بنّاء وحاسم ومتجدد للأسرة الدولية لإعادة بناء النسيج الاجتماعي بعد إلقاء الأسلحة وإعادة إعمار البلاد وتحقيق النهوض الاقتصادي".



وأعرب البابا عن أسفه في أن تكون السنوات الـ10 من "النزاع الدامي في سوريا" قد أفضت إلى "واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في تاريخنا: عدد لا يحصى من القتلى والجرحى وملايين اللاجئين وآلاف المفقودين ودمار وعنف على أشكاله ومعاناة غير إنسانية للشعب خصوصا الفئات الأضعف كالأطفال والنساء والمسنين".