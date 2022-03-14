وكيل صحة الشرقية يتفقد مركز إيواء الأطفال الجديد بالعاشر من رمضان

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مركز إيواء الأطفال الجديد، بطب الأسرة بالحي الحادي عشر بمدينة العاشر من رمضان، والذي تم إنشاؤه بتكلفة تقديرية بلغت 8.5 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية، على مساحة 2000 متر على ثلاثة أدوار، وتم تجهيزه بالتعاون مع المجتمع المدني ليسع 150 طفلا.



وتفقد وكيل الوزارة التجهيزات الخاصة برعاية وإيواء الأطفال المعثور عليهم، موجهاً بنقل الأطفال من دور الإيواء بفاقوس، وكفر صقر، إلى مركز الإيواء بالعاشر، بعد موافقة النيابة العامة بفاقوس وكفر صقر، وذلك تمهيداً لافتتاح المركز خلال الأيام القادمة.



وأوضح وكيل وزارة الصحة، بأن المركز يقدم أيضاً خدمات رعاية الأمومة والطفولة، وخدمة الطوارئ، و التطعيمات الروتينية، ومختلف خدمات طب الأسرة، بجانب خدمات رعاية الطفل، وتم توفير القوة البشرية اللازمة للعمل، والتدريب الجيد لهم على أداء الخدمة.



وذكر أن المركز يعد من المراكز النموذجية لرعاية الأطفال على مستوى الجمهورية؛ لتوفير حياة كريمة لأبنائنا الأطفال بالمحافظة.