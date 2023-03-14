 القبض على 3 متهمين بالسرقة في القاهرة - بوابة الشروق
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القبض على 3 متهمين بالسرقة في القاهرة

نهاد القادوم
نشر في: الثلاثاء 14 مارس 2023 - 1:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مارس 2023 - 1:31 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة التبين، لارتكابهما واقعة سرقة كمية من المحولات والمواتير والكابلات الكهربائية من داخل إحدى المدارس في 15 مايو.

وضُبط بحوزة المتهمين، المسروقات من محولات ومواتير وكابلات الكهربائية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية، لارتكابه واقعة سرقة سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة السلام أول بأسلوب توصيل الأسلاك، كما أمكن التوصل لمالكها، وباستدعائه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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