 إزالة أكشاك مخالفة وتعديات على الطريق العام بالوراق - بوابة الشروق
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إزالة أكشاك مخالفة وتعديات على الطريق العام بالوراق

يارا صابر
نشر في: الثلاثاء 14 مارس 2023 - 5:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مارس 2023 - 5:10 ص

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الوراق، بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام.

وفي نفس السياق شنت محافظة الجيزة من خلال حي الوراق حملة وبالتعاون مع شرطة المرافق وتم رفع كشك مخالف بدون ترخيص بشارع العروبة متعدي على الطريق العام، بالإضافة إلى إزالة سور لتجهيز مغسلة مخالفة وبدون ترخيص بمنطقة كفر السلمانية.

وأوضحت المحافظة، أنه تم شن حملة إشغالات مسائية لرفع التعديات والمخالفات من حرم الطريق من أمام المحلات والمقاهي والباعة الجائلين، كما تم فيها مصادرة 150 حالة اشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحابها.

 

 

 

 

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