رد الفنان أحمد عز، على من يصفه بـ«المغرور»، قائلًا إنه كان يبذل مجهودًا كبيرًا في السابق لتغيير هذا الانطباع لدى الجمهور.

وأضاف خلال لقاء لبودكاست «big time»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc»، صباح الخميس: «زمان كنت أتشال واتحط عشان أوصل للناس وأقول لكل واحد أنا مش مغرور، بس شوية لما الواحد فهم ورسي عرف إن تسهيل ربنا والنجاح وحب الناس هو الأهم».

وقال إنه مؤمن بإرادة الله في كل شيء، معقبًا: «لو ماشي في دنيتك وحاجة خبط في وشك ربنا اللي بينجيك منها وتنجح، الليلة دي كلها ملكش يد فيها، والله لو عملت فيديوهات الدنيا، المكانة والحتة اللي بتوصل لها وإن الناس تشوفك مغرور أو تحبك دي مش بتاعتك».

وأشار إلى أنه يشعر بالغيرة الإيجابية من الفنان كريم عبد العزيز عندما يقدم فيلمًا ناجحًا، موضحًا أن الأمر يدفعه لتقديم أعمال أكثر نجاحًا.

وبطلب «أديب» منه زيادة التواصل مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب «عز»: «هقول لهم إيه طيب؟»؛ ليرد الإعلامي: «دي صورتي وأنا بلعب رياضة، دي صورتي وأنا باكل ساندوتش فول على العربية».

واستطرد الفنان: «طب وده ينفع الناس فيها اللي مكفيها، لو عملت كده متخيل واحد رايح الشغل وطالع عينه وشايفني وأنا قاعد على حمام السباحة، هيقول يا ابني أنت معندكش دم أنا شقيان وطالع عيني .. وقتها هيقول لا يغور».