ارتفع التضخم في المملكة العربية السعودية إلى 1.8% على أساس سنوي في فبراير الماضي مقابل 1.6% في يناير.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في تقريرها الشهري اليوم الخميس، إن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة بلغ 1.8% خلال الشهر الماضي وذلك مقارنة بالشهر المماثل في 2023، وهو أعلى من الشهر قبل الماضي على أساس سنوي حيث سجل 1.6%، وذلك بضغط من إيجارات المساكن المرتفعة 10% .

ونوهت الهيئة بأن الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت بنسبة 10% في الشهر الماضي متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل 9.1%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي؛ نظًرا لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21%.

وارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.5%، متأثرة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 2.2%، كما سجل قسم التعليم ارتفاعا نسبته 1.2%، متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.3%.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك في المملكة، على أساس شهري، ارتفاعا هامشيا بلغت نسبته 0.2% خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر قبل الماضي.