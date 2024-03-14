جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن سفينة مساعدات لغزة انطلقت من لارنكا

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الإبحار تم بتنسيق "أمني ومدني" مع تل أبيب، ولم يحدد موعود الوصول أو منطقته أو الجهة التي ستتسلم المساعدات الإنسانية توزعها ولم يصدر تعقيب فوري من دولة الإمارات حول مساهمتها في المساعدات على متن السفينة مدار حديث الجيش الإسرائيلي.

قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إنه يستعد لوصول سفينة مساعدات إنسانية انطلقت من قبرص إلى قطاع غزة في 12 مارس الجاري، لافتا أن إبحارها تم "بتنسيق أمني ومدني" مع تل أبيب، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال وسناء، ودمارا هائلا وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وقال الجيش، في بيان: "يستعد الجيش الإسرائيلي لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر المتوسط، حيث أبحرت سفينة محملة بالمساعدات تابعة لمنظمة (World Central Kitchen)، بتمويل من الإمارات، من ميناء لارنكا في قبرص باتجاه قطاع غزة الثلاثاء (الماضي)".

و"وورلد سنترال كيتشن" هي منظمة إغاثية غير ربحية، مقرها في الولايات المتحدة، وتنشط خلال الكوارث الطبيعية والأوضاع الاستثنائية، وتنقل إلى غزة على متن السفينة "أوبن آرمز" قرابة 200 طن من الطحين والأرز والبروتينات، وفقا للمنظمة.

وأضاف الجيش أن "إبحار السفينة تم بتنسيق أمني ومدني مع إسرائيل وأجهزة الأمن، وبناءً على توجيهات من وزير الدفاع وبطلب من الإدارة الأمريكية".

وتابع أنه "سيتم إدخال المساعدات بعد أن خضعت كافة المعدات الموجودة على متن السفينة لتفتيش أمني شامل، أشرف عليه مندوبو الدولة (إسرائيل) لضمان إدخال المساعدات الإنسانية فقط إلى القطاع".

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي موعد وصول السفينة ولا المنطقة التي سيتم فيها تسلم المساعدات أو الجهة التي ستتسلمها وتوزعها.

ولم يصدر تعقيب فوري من دولة الإمارات حول مساهمتها في المساعدات على متن السفينة مدار حديث الجيش الإسرائيلي.

وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة؛ مما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب.

وُتصر إسرائيل على مواصلة الحرب على القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، على الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.