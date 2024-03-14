أبدى الفنان محمد ثروت، سعادته الكبيرة بمشاركته في الموسم الثامن لمسلسل «الكبير أوي».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامية شافكي المنيري، المذاع على القناة «الأولى»، مساء الأربعاء، أنه استمتع بتقديم دور «شاكر»، في الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، مؤكدا أنه سيطل بشخصية جديدة على الجمهور، من خلال دوره بالعمل.

وذكر أن مشاركته بالموسم الثامن من «الكبير أوي»، ليست الأولى، حيث شارك في موسمين سابقين من نفس العمل، معربا عن سعادته الغامرة بتمثيله مع الفنان أحمد مكي.

وأكد أنه يحرص على استشارة أسرته وعائلته ومعرفة آرائهم، في أول يوم لعرض أعماله الفنية، ويهتم بردود أفعالهم، فضلا عن مراقبته للآراء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر أنه في بعض الأحيان يرتجل نجوم المسلسل، بعض «الإيفهات»، بما يخدم السياق الدرامي، خاصًة وأن فريق العمل يعمل في تناغم كبير.

والمسلسل بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.