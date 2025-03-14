رينجرز يقصي مورينيو خارج الدوري الأوروبي بركلات الترجيح

أكمل رينجرز الاسكتلندي عقد المتأهلين إلى دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على ضيفه فنربخشه التركي (3-2) بضربات الترجيح، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

وانتهت المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بتقدم فنربخشه بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو بهدفين دون رد، ليصبح التعادل هو سيد الموقف في مجموع المباراتين بنتيجة (3-3)، بعدما سبق للفريق الاسكتلندي أن فاز ذهابا (3-1) في تركيا.

وبعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالنتيجة ذاتها تم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لرينجرز الذي فاز بنتيجة (3-2).

وتقدم فنربخشه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق سيباستيان شيمانسكي، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 73.

وفي ضربات الترجيح، سجل لرينجرز كل من جيمس تافيرنير وفاكلاف تشيرني وتوم لورانس وأهدر يانيس هاجي، فيما سجل لفنربخشه كل من إدين دزيكو وألكسندر دجيكو، وأضاع دوسان تاديتش وفريد.

وسيواجه رينجرز في الدور المقبل فريق أتلتيك بيلباو الإسباني، الذي فاز على روما (4-3) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الستة عشر.

وفي باقي مواجهات دور الثمانية، سيلعب آينتراخت فرانكفورت الألماني مع توتنهام الإنجليزي، ويلعب مانشستر يونايتد الإنجليزي مع ليون الفرنسي، فيما سيواجه لاتسيو الإيطالي فريق بودو جليمت النرويجي.