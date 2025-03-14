4 شهداء بقصف إسرائيلي جنوب غزة

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استشهد 4 فلسطينيين، يوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية ارتقاء الشهداء الـ4 بالقصف الإسرائيلي، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 19 يناير الماضي.

ومنذ 19 يناير الماضي، خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار مئات المرات، ما أدى لاستشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة المئات.

وحسب وزارة الصحة في غزة، فإن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ 48,524 شهداء و111,955 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.